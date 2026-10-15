Canzone kogub konkursiks raha

Haapsalu tütarlastekoor Canzone kogub interneti annetuskeskkonnas Hooandja raha, et osaleda mais Bulgaarias rahvusvahelisel konkursil.

Koori asutaja ja peadirigendi Ulrika Graubergi sõnul ei ole veerandsaja-aastane koor kunagi varem niiviisi raha küsinud, aga kuigi neid toetab ka kultuurkapital, käivad sõit ja osavõtutasu paljudele lauljatele üle jõu. „Ei saa minna ju pooliku kooriga,” märkis Grauberg.

Kulud ühe sõitja kohta on tuhat eurot ja lõviosa sellest maksavadki lauljad ise. Kui Hooandjas õnnestuks koguda 5000 eurot, siis kataks see veerandi sõidukuludest.

Konkursile ei sõida koor puhkama, vaid võistlema. „Me ei lõbutse, vaid teeme seal tööd,” märkis Grauberg. Konkursile sõidab