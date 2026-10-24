Anne Laur – veerandsada aastat pliidi ees

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 26

Eluaeg praekartuleid armastanud Martna kooli kokk Anne Laur õpetas lapsed tatart ja suppi sööma ning poetab iga toidu sisse oma teist lemmikut: kõrvitsat.

Teisipäeva hommikul kell kümme seisab Laur, roosa kokamüts peas, 30-liitrise paja ees ja valmistub suppi maitsma. See on täppisteadus. „Üksi ei saa midagi. Aili, tule!” hüüatab Laur.

Aili ehk Aili Randmaaga on Laur koos töötanud ja suppi timminud paarkümmend aastat, aga lihtsamaks pole see läinud.

Naised ammutavad lusikaga potist, muigutavad suud ja vaatavad üksteisele tõsiselt otsa. „Tundub, et soola tahaks. Ma ei tea, kas tunnen valesti või,” ütleb Laur.

Randmaa noogutab pead. Laur saputab soola. Randmaa segab, mekib ja küsib mõtlikult: „Suhkrut?” Tuuakse suhkrutoos.

„Kõige hullem on boršiga – äädikas, suhkur, sool. Kõige raskem supp üldse,” ütleb Laur.

Borš suppide supina on mõlema vaieldamatu lemmik. Ja nagu h