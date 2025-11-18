Martna restaureerimiskoda võõrustas koolilapsi

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 19

Väikeses Restmari puutöökojas käis eile uudishimu päeva raames külas üle 30 Martna kooli õpilase, kes said teada, kui palju juppe on toolil ja kuidas taastada lauajalga.

„Loksutame. Loksutades tulevad asjad hästi lahti,” ütles Restmari puutöökoja üks omanikke Marek Tammemägi. Tool juppideks võetud, hakkasid lapsed seda nohinal uuesti kokku panema nagu hiiglasuurt Lego istet. Nii libedasti see enam ei läinud kui lahti võtmine, aga lõpuks sai juppidest jälle tool.

„Kui teil on midagi küsida, siis küsige,” ütles Tammemägi lastele. „Täna on uudishimu päev. Te tulite siia uudistama.” Küsimusi jätkus, sest Martna puutöökojas saab sepalõõtsast kohvilaud ja hääle kaotanud saja-aastane mängutoos hakkab uuesti laulma. Eestiaegsed vilja- ja riidekirstud päästetakse koide lõugade vahe