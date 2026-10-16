Teade kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu osalisest kehtestamisest Piirsalu ala osas ja menetluse jätkumisest Aidu ala osas

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Kaitseministeerium teatab, et Vabariigi Valitsus kehtestas 09.10.2026. a korraldusega nr 169 osaliselt kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu (edaspidi REP) Piirsalu ala osas. Aidu ala osas jätkub REP-i menetlus, kuna ala laiendamise ettepanekust tulenevalt on vaja planeeringulahendust muuta, hinnata täiendavalt mõjusid ning korraldada seaduses ette nähtud menetlustoimingud.

Vabariigi Valitsus algatas 15.02.2024. a korraldusega nr 40 kaitsetööstuspargi REP-i ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH). REP-i eesmärk on kavandada kaitsetööstuspark laskemoona, lahingumoona, lõhkematerjali ja lõhkeaine tootmiseks ning selle toimimiseks vajalik taristu. Vabariigi Valitsus kehtestas 22. augusti 2025. a korraldusega nr 151 REP-i osaliselt Pärnu 1 ja Põhja-Kiviõli ala osas. Korraldusega anti Kaitseministeeriumile ülesanne selgitada Piirsalu ja Aidu eelvalikuala kasutuselevõtmise vajadus välja hiljemalt viie aasta jooksul korralduse andmisest. Kaitseministeerium otsustas jätkata REP-i menetlust nii Piirsalu kui ka Aidu alal.

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Piirsalu ala planeeringulahendus ja mõjud

Piirsalu kaitsetööstuspargi ala asub Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Piirsalu külas riigile kuuluvatel Kõuemaru (katastritunnus 68001:003:0278) ja Tuulemaru (katastritunnus 68001:003:0274) kinnistutel. Planeeringulahenduse kohaselt kavandatakse ca 74 hektari suurusele alale lõhkeainetehas koos tootmiseks vajalike hoonete, hoidlate, tehnovõrkude, teede ja muu taristuga. Vajaduse korral võib tegevus hõlmata ka tootmisprotsessis vajalike lähteainete tootmist. Piirsalu alale müra tekitavat katseplatsi ei kavandata.

KSH kohaselt võib kaitsetööstuspargi rajamine suurendada piirkonna tööhõivet ja toetada ettevõtluse arengut, samuti soodustada sisserännet ning suurendada nõudlust avalike teenuste järele. Kaitsetööstuspark rajatakse vastavuses kõigi keskkonnakaitsenõuetega, et mõju kaitsetööstuspargi piirest välja oleks võimalikult minimeeritud ning keskkonnareostus ümbritsevatele aladele välistatud. Planeeringu koostamisel hinnati muu hulgas mõju metsisele, põhja- ja pinnaveele ning Mustjärve raba loodusalale. Samuti hinnati tootmisega kaasnevat müra, õhusaastet, ohtlike ainete käitlemist ja võimalikke avariiolukordi. KSH kohaselt on tegevust võimalik ellu viia aruandes esitatud tingimuste ning vältimis-, leevendus- ja kompensatsioonimeetmete rakendamisel. Neid meetmeid tuleb arvestada planeeringu elluviimisel ja ehitiste projekteerimisel. Piirsalu alal paikneb pärandkultuuri- ja militaarpärandi objekt Piirsalu raketibaas ehk sõjaväebaas. Planeeringu elluviimisel kaalutakse võimalusi selle hoonete taaskasutamiseks või osaliseks säilitamiseks.

Aidu ala menetluse jätkumine

Aidu ala avalikul arutelul tehti ettepanek laiendada planeeringuala ligikaudu 50 hektari võrra, hõlmates endise Eesti Energia põlevkivi lintkonveieri rajamiseks broneeritud ala ja sellest lääne poole jääva maa. Ettepanek puudutab Kohtla metskond 201 kinnistut (katastritunnus 43801:001:0132) ja Uus-Kiviõli konveier kinnistut (katastritunnus 43801:001:0131). REP-i algatamisel kuulusid nimetatud kinnistud Aidu planeeringualasse. 2025. aasta alguses teatas Eesti Energia, et ei soovi lintkonveieri hoonestusõigusest loobuda. Seetõttu vähendati Aidu eelvalikuala, sest lintkonveier ei oleks saanud kulgeda läbi kavandatava kaitsetööstuspargi. Pärast avalikku arutelu otsustas REP-i korraldaja esitatud ettepanekust lähtuvalt kõnealuse ala uuesti Aidu eelvalikualasse arvata. Eesti Energial ei ole enam lintkonveieri ala vaja ning ta on pöördunud Kliimaministeeriumi poole hoonestusõiguse lõpetamiseks. Aidu ala laiendamine võimaldab vajaduse korral kavandada kaitsetööstuse arendusi suuremal maa-alal. Kuna laiendus muudab planeeringu põhilahendust ja eeldab täiendavat mõjude hindamist, tuleb muudetud planeerimisdokumendid kooskõlastada asjaomaste valitsusasutustega ning küsida huvitatud isikutelt nende kohta arvamusi. Samuti tuleb korraldada uus avalik väljapanek ja avalik arutelu. Seega jätkub REP-i menetlus Aidu ala osas. Aidu ala edasine planeerimine ja võimalik kasutuselevõtt selguvad menetluse käigus, arvestades täiendava hindamise ja avalikustamise tulemusi.

Kaitsetööstuspargi REP-i materjalidega on võimalik tutvuda Kaitseministeeriumi kodulehel: https://kaitseministeerium.ee/poliitikad-ja-planeerimine/planeeringud/kaitsetoostuspark.