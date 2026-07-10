Päästeamet: ole valmis lähenevaks tormiks

Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi kohaselt on homme pärastlõunast alates üle Eesti oodata tugevat äikest. Sellega võib kaasneda lisaks tugevale sajule ka kohati väga tugevaid tuulepuhanguid ja mõnel pool ka suuri raheterasid.

Äikesepilvede all on tugevaid tuulepuhanguid, mis võivad ulatuda üle 20−25 m/s. Tugeva saju ja tuulepuhangute sekka võib tulla ka suuri raheteri. Ilm on ohtlik üle Eesti. Äikesepilved liiguvad pärastlõunal idast lääne-loode suunas. 2. taseme hoiatusega on välja toodud maakonnad, kus on prognoositavalt kõige ohtlikumad tingimused (lisatud kaart). Öö hakul jääb vihma- ja äikesehooge vähemaks.

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Äärmuslikud ilmaolud ja tugevad tuulepuhangud võivad murda puid, kahjustada elektriliine ning põhjustada liikluses ohtlikke olukordi. Selleks, et tormist põhjustatud ebamugavused oleksid võimalikult väiksed, soovitab päästeamet elanikel valmistuda.

„Ilm on ettearvamatu, kuid mõned lihtsad ettevalmistused nagu laetud telefon, varutud joogivesi ja õuealalt koristatud lahtised esemed aitavad vähendada võimalikke kahjusid ning tagada sinu ja sinu lähedaste turvalisuse,“ rõhutas päästeameti vastutav Erkki Põld.

Enne tormi:

Korja kokku lahtised esemed õuest, mis võivad tuulega lendu minna (nt aiatoolid, lillepotid jne).

Sule aknad ja uksed.

Pargi auto garaaži, kui see pole võimalik, siis lagedale platsile, eemal puudest. Rahesaju ohu korral kata võimalusel auto tekkidega.

Valmistu elektrikatkestuseks. Lae täis mobiiltelefonid ja akupangad.

Varu joogivett, toitu, ravimeid ja sõidukikütust.

Vajadusel pane valmis taskulamp, patareiraadio ja varupatareid.

Mõtle ka koduloomade ohutusele!

Kui elad üleujutuse ohualas, jälgi ilmaprognoosi ja valmistu vastavalt.

Äikese ohu korral eemalda kodumasinad vooluvõrgust.

Selgita pere pisematele tormi ohte ja ka seda, et ohtlik pole mitte müristamine, vaid äike.

Tormi ajal:

Püsi siseruumis, sulge hoonete uksed ja aknad. Majast väljudes kasuta ust, mis jääb alla tuult.

Väldi autos sõitmist tugeva vihma, tuisu või rahega. Kui see on vajalik, sõida aeglaselt, ettevaatlikult ning jälgi ilmastikuolusid.

Hoia eemale maha langenud elektriliinidest ja teavita nendest Elektrilevi rikketelefonil 1343.

Äikese ajal ära tee pliidi ega ahju alla tuld, sest suits on hea elektrijuht ja võib välku ligi tõmmata.

Jälgi hoiatusi ning võimalusel väldi äikese ajal viibimist avatud aladel, veekogudel ja puude läheduses.

Kui vajad kiiret abi, helista 112.

Juhul kui elekter peaks katkema, siis:

Lülita välja elektriseadmed.

Kui võrguettevõte ei ole sind elektrikatkestusest teavitanud, teata sellest oma elektrienergia võrguteenuse pakkujale (vaata abinumbreid).

Kasuta alternatiivseid lahendusi kodu kütmiseks, vee kättesaamiseks, toidu valmistamiseks ja info saamiseks.

Aku- ja patareitoitel olevaid seadmeid, sealhulgas telefoni, kasuta säästlikult ja ainult vältimatu vajaduse korral. Telefonis lülita välja palju energiat vajavad rakendused.

Kasuta alternatiivseid energiaallikaid (generaator, akud, patareid) säästlikult ja vaid vältimatu vajaduse korral. Nii pikendad nende tööaega.

Infokanalid

Tormi käitumisjuhised leiab olevalmis.ee veebilehelt: https://www.olevalmis.ee/torm-tugev-tuul-aike-ja-sademed

Rohkem infot ilmaoludest ja -hoiatustest leiab Keskkonnaagentuuri kaardilt: https://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/hoiatused või Ilm+ äpist

Turvalisemaks liiklemiseks leiab infot Eesti Transpordiameti liiklusinfo portaalist: https://tarktee.ee

Elektrilevi katkestuste kaart: https://elektrilevi.ee/et/katkestused/katkestuste-kaart