Lääne Elu paberleht laupäeval, 11. juulil

Küsitlus: turg vajab uuenduskuuri

Haapsalu hea linnaruumi seltsi korraldatud küsitlus Haapsalu turu kohta näitas, et inimesed peavad turgu vajalikuks, kuid pole selle toimimisega rahul. „Küsitluse tulemustest on näha, et turu teema läheb inimestele korda,” ütles seltsi eestvedaja Maarja Palmik. Tema sõnul on selts linnavalitsusega turu teemal küll arutlusi pidanud, kuid otsustas avaliku arvamuse kogumise ja olukorra kaardistamisega otsa lahti teha. Palmiku sõnul ei üllatanud vastused teda. „Suures osas kinnitasid need meie endi mõtteid,” ütles ta.

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Raivo Tafenau: „Meil on ainult hea muusika!”

Tuleval nädalavahetusel Haapsalu linnuses seitsmendat korda toimuv džässifestival TAFF:fest toob lavale nii Eesti muusikud kui ka rahvusvahelised artistid. „Laval kõlab ainult hea muusika, mis sünnib siin ja praegu. Arvan, et see sobib neilegi, kes iga päev džässi ei kuula. Juba linnuse hoovi atmosfäär on põhjus, mis väärib kohale tulemist,” ütles TAFF:festi ellukutsuja ja kunstiline juht Raivo Tafenau.

Noorte suvi – maasikakorjamisest vintis klientideni

Suvi on saanud kesta ja noored häirimatult kulgeda. Maria Mai Siimut aga võttis kätte ja vaatas oma terava pilguga üle, missugused noored isiksused meil linnaruumis toimetavad ja mida suvel teha plaanivad.