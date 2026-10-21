Tuudi jalgpallur jõudis märgiliste tähisteni

Viimased nädalad on tänavu Läänemaa jalgpalluritest ainsana Eesti jalgpalli kõrgseltskonnas, Premium Liigas mänginud Virgo Valliku jaoks olnud märgilised.

Tuudilt pärit ründaja jõudis kahe väga erilise tähiseni. Nimelt täitus tal äsja 200 kohtumist oma praeguse koduklubi Pärnu JK Vapruse särgis. Pühapäeval astus 23aastane mängija JK Vapruse ja Harju JK Laagri Premium liiga kohtumises koduklubi eest kõrgseltskonnas väljakule 150 korda. Lisaks on ta Eesti meistrisarjas löönud 13 väravat.

Vallik töötab JK Vapruse klubis ka noortetreenerina ja nii tegid tema esimese klubi, Lõuna-Läänemaa JK praegused noored jalgpallurid talle kingituse. Pärnu jalgpallihallis kohtusid sõprusmatsis Valliku õpilased ja Lõuna-Läänemaa JK noored jalgpallurid.

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Vallik alustas kooliteed Tuudi algkoolis, kus käis esimesed kaks kooliaastat. Edasi õppis ta Lihula gümnaasiumisse ja Pärnumaa kutsehariduskeskuses