Viidingu elulooraamatut tuleb Haapsalus oodata aasta

Juhan Viidingu elulooraamatu järjekorras ootab Haapsalu raamatukogus 17 inimest.

Haapsalu raamatukogu direktori Janne Tensoni sõnul on see praegu pikim järjekord ja tähendab aastast ootamist. Viidingu elulooraamatule järgnevad Tõnu Õnnepalu „Tööpäev” ja Piret Jaaksi „Päikeseuskujad” – mõlemat teost ootab 14 inimest.

Kui teisipäeval sai teatavaks, et Mihkel Mutt „Juhani evangeeliumi” autorina on saanud nõudekirja raamat müügilt eemaldada, lisandus Haapsalus ootejärjekorda veel kaks lugejat. Tensoni sõnul venib saba tõenäoliselt lähiajal veel pikemaks. „Uudis jõuab kohale väikese nihkega,” märkis Tenson.

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„Juhani evangeelium” on Tensoni sõnul üks väheseid raamatuid, millele tekkis järjekord juba enne, kui see raamatukokku jõudis. Haapsalus on teost üks eksemplar.

Tenson ütles, et ostaks hea meelega paar tükki juurde, aga see pole võimalik. Teisipäeval müüdi vähem kui tunni ajaga raamat igal pool läbi.

Esialgu pole öeldud, kas teos võidakse ära korjata ka raamatukogudest.