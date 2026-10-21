Lääne Elu paberleht neljapäeval, 22. oktoobril

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Taeblas käib vana tööstuhoone lammutamine

Taebla bussipeatuse taga müttab punane ekskavaator, mis lammutab kasutuseta seisnud töökojad, et nende asemele kerkiks ligi miljoni euro eest Meie poeketi kauplus.

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Iiri suursaadik: mul on hea meel näha, kui heatahtlikult suhtuvad eestlased Iirimaasse

Läinud nädalal koos iiri muusikutega Oru kultuurisaali külastanud Iiri vabariigi suursaadiku Eestis James Sherry sõnul on Eestil ja Iirimaal palju ühist – mõlemal riigil on olnud keeruline ajalugu ja mõlemad on võitnud Euroopa Liidu liikmeks olemisest.