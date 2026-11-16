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Peep Aedviir: kõik läks lappama kivide valikust

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Haapsalu Posti tänava probleemid algasid Haapsalu abilinnapea Peep Aedviiru sõnul sõidutee kivide valikust, kuid nüüd on garantiiremondiga seis sealmaal, et pole muud võimalust kui kohtult abi küsida.

Haapsalu eelarve keskendub kahele suuremale investeeringule

Haapsalu linnavalitsus saatis volikogule kinnitamiseks järgmise aasta eelarve, kus on suurte investeeringute asemel palju väikeseid.

Riigiasutused koonduvad kohtumajja

Riigi kinnisvara aktsiaseltsil on plaanis Sadama tänaval asuvat Haapsalu kohtumaja laiendada, et sinna viia senisest enam riigiasutusi.