Lääne Elu paberleht reedel, 13. novembril

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Omniva eemaldas kirjakastidest üle poolte

Omniva eemaldas Läänemaal ja Läänerannas kokku 29 kirjakasti, jättes alles 23 kohta, kus kiri posti panna.Omniva kontserni kommunikatsioonijuht Madiken Oja ütles Lääne Elule, et ettevõte kolis kirjakastid Omniva pakiautomaatidesse või nende juurde, kuid kirjakastid, kuhu postitatakse püsivalt vähem kui viis kirja kuus, eemaldatakse.

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Kriminaalhooldaja: kõige tähtsam on, et proovimast ei väsiks

Haapsalu kriminaalhooldaja Ülle-Krista Annuki sõnul on kriminaalhoolduse mõte kolme aastakümnega palju muutunud – karistajast on saanud toetaja. Novembri alguse seisuga on Läänemaal kriminaalhooldusel ligi poolsada inimest.

Haapsallane peab Hispaaniast päästetud koera

Haapsalu elaniku Sigrid Kalle-Vainola kolmeaastane galgo on üks mõnekümnest Hispaania hurdast, kes päästeorganisatsioonide kaudu on Eestis kodu leidnud. Kolmeaastane Barbara on üks kümnetest tuhandetest koertest, kelle saatuseks kodumaal on hüljatus või surm. Ta on üks kolmekümnest, kes on MTÜ Galgolekodu kaudu päästetud Eestisse.