Pühapäeval algab maismaa talilinnuloenduse 40. hooaeg

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Algab maismaa talilinnuloenduse neljakümnes hooaeg ja vaatlustega on osalema oodatud kõik linnutundjad. Selle hooaja esimene, sügisene loendusperiood läheb käima pühapäeval, 15. novembril ja kestab 28. novembrini.

Kuidas osaleda?

Talilinnuloendust tegema on oodatud nii varem osalenud kui ka uued vabatahtlikud linnuvaatlejad, kes tunnevad välimuse ja hääle järgi hästi ära siin talvitavaid linde.

Loenduseks tuleb valida umbes 10 km pikkune rada, mis võib kulgeda läbi erinevate maastike. Loendust tuleks teha hea ilmaga ja valgel ajal.

Üles tuleb märkida kõik nähtud ja kuuldud linnud ning andmed sisestada vaatlusankeeti.

Talilinnuloenduse juhendi ja ankeedi leiab lehelt eoy.ee/maismaa-talilinnuloendus

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Talve jooksul on linde vaja loendada kolmel perioodil enda valitud piirkonnas ja rajal. Teine, talvine loendusperiood kestab 25. detsemberist kuni 7. jaanuarini ning kolmas, kevadloendus toimub vahemikus 15.–28. veebruar.

Uutel huvilistel palume enne loenduse tegemist ühendust võtta koordinaatori Jaanus Eltsiga, et täpsustada raja asukohta ja saada täpsemaid juhiseid. Kuna loenduste eesmärk on jälgida talilindude levikut ja arvukust pikema aja jooksul, siis on oluline järgida etteantud metoodikat ja teha vaatlusi vastutustundlikult.

Loendustulemused palume saata pärast iga loendust või kõik koos märtsikuu lõpuks või elektrooniliselt talilinnuloenduse koordinaatorile Jaanus Eltsile e-posti aadressile jaanus.elts@eoy.ee või paberkandjal tavapostiga: Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, Tartu, Tartumaa 51005.

Eesti Ornitoloogiaühingu korraldatava, 1987. aastal alanud maisamaa talilinnuloenduse eesmärgiks on koguda andmeid meil talve veetvate lindude käekäigu kohta, selgitamaks välja talilindude levikut, arvukust ja seost elupaigaga, samuti lindude surevust talvel ning pikaajalisi arvukuse muutusi põhjustavaid tegureid.

Talilinnuloenduse aruanded leiab Keskkonnaseire infosüsteemist.