Transpordiamet hoiatab: täna öösel on oodata lund ja lörtsi

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Reede öösel ja hommikul sajab Mandri-Eestis lörtsi ning kohati lund. Keskkonnaagentuuri prognoosi järgi võib teedele koguneda 0,5–3 cm märga lund.

Tee- ja õhutemperatuur langevad 0 kraadi lähedale, seetõttu suureneb libeduse oht ning liiklustingimused võivad kiiresti halveneda. Libeduse oht on suurem öösel ja varahommikul. Hommikust alates tee ja õhutemperatuurid tõusevad ning teeolud paranevad.

Palume liiklejatel olla liikluses ettevaatlikud, tutvuda enne sõidu alustamist teeoludega, valida sõidu- ja teeoludele vastav sõidukiirus ning hoida tavapärasest suuremat pikivahet.

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Enne teele asumist tasub veenduda, et sõiduk on talvisteks oludeks valmis ning pidurid, tuled ja kojamehed on töökorras. Eriti ettevaatlikud peaksid olema sõidukijuhid, kelle autol on veel suverehvid.

Tuletame meelde, et hiljemalt alates 1. detsembrist peavad kõikidel sõiduautodel all olema talverehvid.

Transpordiameti hooldepartnerid on valmis libedustõrje teostamiseks, kuid liiklejatel tuleb arvestada, et libedus võib tekkida kiiresti ja kohati ootamatult.

Lisainfot teeolude kohta tasub enne teele asumist vaadata portaalist Tark Tee.