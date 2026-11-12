Neli tähelepanuta jäetud asja, mis võivad auto esimeste külmadega rivist välja viia

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Esimesed öökülmad toovad tavapäraselt autotöökodade uste taha tavapärasest rohkem kliente, kes soovivad korraga suverehvid talverehvide vastu vahetada, kuid satuvad remonti ka muude ootamatute probleemidega.

Topauto järelteeninduse juht Risto Seiler annab nõu, millised asjad tuleks autoomanikul enne külmade tulekut üle vaadata, et miinuskraadid ootamatuid probleeme ei tekitaks.

Talverehvide vahetamine on autoomanikele regulaarne tegevus, mis jääb sageli novembrikuusse, kuid mida lükatakse sõltuvalt ilmadest tihti edasi nii palju kui võimalik. Tänavune sügis on olnud soe ning rehvitöökojad on alles suurema vahetuse laine ootel.

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“Praegu on võimalik rehvivahetuse aega saada veel sellesse nädalasse, kuid niipea, kui hakkab sadama lörtsi või lund, võivad järjekorrad venida kuni kahe nädala pikkuseks. Seetõttu on mõistlik rehvide vahetamisele mõelda kohe, sest ega tali taeva jää ning ka selle kahenädalase ooteaja jooksul on ju vaja autoga sõita,” ütles Seiler.

Tema sõnul tekitavad aga autojuhtidele sügiseti tihti lisaprobleeme muud hooldusega seotud asjaolud, mis võidakse ära unustada.

Nõrk või tühi aku võib tekitada käivitamisprobleeme

Üks sagedasemaid külmade ilmadega seotud automuresid on käivitusprobleemid. Kui aku on juba vana, võib just esimene korralikum öökülm olla põhjuseks, miks auto ei käivitu. Seiler soovitab hoolduses aku seisukorda kontrollida koormustestiga nendel akudel, mille vanus on rohkem kui viis aastat. Tähelepanelikud peaksid olema ka need autojuhid, kes sõidavad peamiselt lühikesi linnasõite, sest sellisel juhul ei pruugi aku sõitude vahel piisavalt laadida ning aku laetuse tase võib järk-järgult langeda.

„Kui auto käivitub tavapärasest aeglasemalt, starter veab mootorit loiult ringi või start-stop-süsteem enam korralikult ei tööta, tasub lasta akut kontrollida,” märkis Seiler.

Suvine klaasipesuvedelik tuleb välja vahetada

Kui klaasipesupaagis on endiselt suvine klaasipesuvedelik, tuleks see nüüd paagist välja pumbata ja ära kasutada, sest miinuskraadidega võib vedelik jäätuda ning kahjustada nii süsteemi pumpa kui ka peenikesi torusid ja pihusteid. Kui paagis on palju suvist klaasipesuvedelikku, võib selle külmakindlust tõsta seeläbi, et valada paak täis talvist klaasipesuvedelikku.

Samuti tuleks üle vaadata klaasipuhastajate seisukord. Kui kojamehed jätavad klaasile triipe, halvendab see nähtavust, mis on sügiseses pimeduses ja vihmas eriti ohtlik.

“Odav, ent mõistlik oleks talve saabudes ära vahetada ka auto jahutusvedelik, sest kui see on näiteks vee lisamise tõttu liiga lahja või seda on süsteemis vähe, võivad külmakraadid põhjustada tõsiseid mootoriprobleeme. Erinevaid jahutusvedelikke ei tasu omavahel segada, seega on mõistlik kogu süsteemi lisada värske jahutusvedelik,” ütles Seiler.

Korras kliimaseade tõstab nähtavust ja sõidumugavust

Kliimaseadme täitmine ja hooldamine käib tavaliselt hoolsa autoomaniku kevadiste tööde nimekirja, kuid autot sügishooldusesse viies tasub ka sellele tähelepanu pöörata. Kui auto aknad lähevad kiirelt uduseks ja ventilatsioon ei suuda klaase puhtaks saada, tuleks probleemi põhjust otsida ventilatsioonisüsteemist.

“Ummistunud salongifilter vähendab õhu liikumist autos ning muudab niiskuse eemaldamise keerulisemaks. Sügisesel vihmasel ajal satub autosse kas või jalanõude kaudu palju vett ning kui süsteem ei tööta maksimaalselt efektiivselt, on liigniiskus ja rõskus kiire tekkima,” selgitas Seiler.

Enne talve tuleks seega kontrollida salongifiltrit ja kliimaseadme tööd, mis aitab paljudes autodes õhku kuivatada ka jahedamal ajal.

Hooldamata pidurid on üldine turvarisk

Sügisesed vihmad, pori ja niiskus loovad soodsad tingimused pidurisüsteemi korrosiooniks. Talvel lisandub sellele teesool, mis võib probleeme veelgi süvendada. Topauto järelteeninduse juhi sõnul on viimasel ajal negatiivseks trendiks see, et autohooldusesse tullakse alles siis, kui auto tehniline seisukord on muutunud väga halvaks. Tihti ei ole omanik isegi siis aru saanud, et sõiduki kuluosad on oma eluea ületanud ning valdavalt esineb suurimaid probleeme piduritega.

„Pidurite seisukorda on inimesel ise raske hinnata. Tavaliselt vaadatakse nähtavat piduriklotside olukorda ning inimene soovib need kokkuhoiu mõttes täiesti lõpuni sõita,“ selgitas Seiler. „Tegelikkuses hakkab auto pidurdamine halvenema enne klotside lõpuni kulumist ning väiksemaks kui 4-5 millimeetrit ei tohiks klotsi hõõrdematerjali lasta.“

Kui klotse on silmaga näha, siis piduriketaste seisukorda on inimesel endal võimatu hinnata, sest selle teine külg võib olla aja jooksul rooste läinud või deformeerunud, mis mõjub pidurdamise efektiivsusele ka korras klotside olemasolul. Seetõttu on vajalik enne talve lasta spetsialistil üle vaadata ka kogu pidurisüsteem.