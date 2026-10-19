Transpordiamet hoiatab libeduse eest

Transpordiamet hoiatab, et teisipäeva varahommikul on kõikjal Eestis teedel libeduse oht.

Hilisõhtul hakkab õhu- ja teetemperatuur järsult langema, jõudes paljudes kohtades üle Eesti miinuspoolele. Öö on selge ja sajuta, kuid õhuniiskus kasvab ning teedele tekib miinuskraadide korral härmatis ja homme varahommikul on paiguti ka musta jää oht.

Suverehvidega liiklejatel palutakse olla varahommikul sõites eriti tähelepanelikud ja vajadusel vähendada sõidukiirust.