Lääne Elu paberleht teisipäeval, 20. oktoobril

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Haapsalu Perepesa avas uksed

Haapsalus esmaspäeval avatud Perepesa on koht väikelastega, aga ka veel beebiootel vanemate kohtumiseks üksteisega ja nõu saamiseks. Karja tänaval Haapsalu pitsikeskuse teisel korrusel asuvass Perepessa võivad vanemad lihtsalt sisse astuda, kasvõi selleks, et lapsega mängima tulla. Perepesa juhataja Reelika Annamaa sõnul võib juba ainuüksi vestlus teise vanemaga olla miski, mida emad vajavad.

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Läänlased saavad valida tänavust parimat toodet või teenust

Sihtasutus Läänemaa on välja valinud tänavused maakonna ettevõtluskonkursi nominendid ja eilsest saavad kõik osaleda aasta toote või teenuse rahvahääletusel. Parimad ettevõtted selgitatakse viies kategoorias: Läänemaa aasta ettevõte, aasta eksportija, ettevõtlusvedur, turismielu edendaja ning Läänemaa aasta toode või teenus.

Palivere spordikeskust juhib Hermo Pruunlepp

Palivere turismi- ja tervisespordikeskust juhib eilsest Hermo Pruunlepp, kes valiti välja tosina kandidaadi seast. Pruunlepp ütles Lääne Elule, et Paliveres on väga kokku hoidev kogukond. „Kandideerisin, et ka omalt poolt midagi anda,” sõnas Pruunlepp.