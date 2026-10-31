Läänemaa riigiteedel algas kaks remonti

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Oktoobri lõpus algas remont Risti-Virtsu maantee 11 kilomeetri pikkusel lõigul alates Haapsalu-Ääsmäe tee poolsest otsast kuni Koluvereni. Lisaks algas remont Haapsalu-Laiküla tee 6,9kilomeetrisel lõigul, mis jääb tee Risti-Virtsu maantee poolsesse otsa.

Transpordiameti Lääne osakonna ehituse üksuse juhataja Sven Savi ütles Lääne Elule, et Haapsalu-Laiküla teel on plaanis tasanduskihi paigaldamine, teekatte tasandusfreesimine, uue kulumiskihi paigaldamine, teepeenarde rajamine, uute bussipeatuse platvormide rajamine ja teekattemärgistuse uuendamine.

„Katte taastusremondi meetod on samasugune, nagu Haapsalu-Laiküla tee eelnevail lõikudel on juba tehtud,” rääkis Savi.

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Ka Risti-Virtsu maanteel on plaanis samasugused tööd: teekatte tasandusfreesimine, uue kulumiskihi paigaldus, teepee