Läänemaal kustub ligi 1170 sõidukit registrist

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Transpordiamet valmistub üle Eesti 91 500 peatunud kandega sõiduki kustutamiseks, Läänemaal ootab kustutamist 1170 sõidukit.
Tänavu juulis tuvastas transpordiamet peatatud kandega sõidukid, mille staatus püsinud muutumatuna seitse või enam aastat. Liiklusseaduse tähenduses on need kadunud sõidukid, mistõttu kustutatakse need liiklusregistrist. Need sõidukid kustuvad liiklusregistrist 1. novembril automaatselt.
„Sõidukite eest, mida transpordiamet automaatselt liiklusregistrist kustutab, riigilõivu ei koguta,” ütles ameti kommunikatsiooniekspert Karl-Joosep Küngas.
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Läänemaal kustutamisele minevast 1170 sõidukist 744 kuulub kategooriasse, mille järg
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