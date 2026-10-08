Ära jäänud peo korraldaja ei maksa piletiraha tagasi (täiendatud 8. oktoobril kl 18.21)

Kuu aja eest Haapsalu raudteejaamas toimuma pidanud, kuid vahetult enne toimumist ära jäänud Jaamaretro eest pole pileti ostnud raha tagasi saanud.

„Oleme omalt poolt püüdnud antud korraldajaga korduvalt ühendust saada, kuid seni ei ole see õnnestunud. Seetõttu ei ole ka piletiraha tagastamise küsimus veel lahendust leidnud,” ütles Piletilevi meedia- ja turundusjuht Annika Kütt.

Ta selgitas, et Piletilevi tegutseb piletimüügi vahendajana ning sündmuse ärajäämise korral vastutab piletite tagasiostu eest sündmuse korraldaja. „Niipea kui meil on uut teavet või selgust tagasimaksete osas, teavitame sellest viivitamatult ka piletiostjaid,” ütles Kütt.

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Plaanide järgi pidi 11. ja 12. septembril esinema raudteejaamas Marju Länik ja Jam. Nädal enne ürituse toimumist andis aga korraldaja Mikk-Sander Laubert ühismeedias teada, et üritus jääb ära.

„Jaamaretro ei jää ära sellepärast, et meil puuduks tahe või oskused seda korraldada. Jaamaretro jääb är