Kontserdikorraldaja süüdistab linnajuhte ürituse takistamises

Ettevõtja Mikk-Sander Lauberti sõnul takistas Haapsalu linnapea Urmas Sukles septembri keskel raudteejaamas plaanitud kontsertide korraldamist ning linnavalitsus seadis üritustele ebamõistlikud piirangud. Suklese sõnul on väide vale ja sama korraldajaga on varemgi probleeme olnud.

Laubertil oli kavas korraldada 12. ja 13. septembril Haapsalu raudteejaamas kaks kontserti, kus astunuks üles vastavalt Singer Vinger ja Meie Mees. Kontsertidele pidi järgnema retrodisko. Ent sellel nädalal teatati ürituse sotsiaalmeediakontol, et kolitakse Kaluri klubihoonesse, sest Haapsalu linnapea Urmas Sukles takistab ürituse korraldamist ja linnavalitsus muutis jooksvalt korraldajale seatud nõudeid.

Suklese sõnul anti linnavalitsusest lihtsalt teada, et tavapäraselt ei saa väliüritused varahommikuni kestvat luba. Kui on soov üritust kauem teha, tuleb kella ühest öösel kolida si