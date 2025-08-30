Suvelugemine oli erakordselt populaarne

Haapsalu lasteraamatukogu suvelugemine oli sel aastal erakordselt populaarne – vähemalt seitse raamatut luges läbi 137 last.

„Eelmisel aastal lõpetas programmi 102 last. Arvasime, et nüüd tuleb sama palju, aga tuli kolmandiku võrra rohkem,” ütles Haapsalu lasteraamatukogu juhataja Jaanus Kõuts. „See on täitsa uskumatu.”

Kui Haapsalu lasteraamatukogu kaheksa aastat tagasi suvelugemisega alustas, lõpetas selle esimesel aastal tosin last. Toona mahtusid nad kõik bussi, et sõita Tallinnasse lastekirjanduse keskusesse ekskursioonile. Nüüd ei mahuks kõik programmi läbinud isegi mitmesse bussi ja reedel kippus kitsaks jääma ka Haapsalu kultuurikeskuse saal, kus suvelugemisest kokkuvõtteid tehti. Tublid l