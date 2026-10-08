Tänavaküsitlus: mida teete kodus üle jäänud toiduga?

Kuula artiklit, minutit ja sekundit
0:00 / :
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 8
Mida teete kodus üle jäänud toiduga?
Piret
Mul ei jää toitu üle. Päriselt ei jää. Sööme kõik ära. Kuna oleme kahekesi, siis tean täpselt, et teen sellise portsu, et saame selle söödud.
Artikkel jätkub peale reklaami
Ago
Kui ausalt öelda, siis praegu üle ei jäägi. Kui jääb midagi niisugust, mis on hapuks läinud, siis läheb jäätmekonteinerisse. Võibolla
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam