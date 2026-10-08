Tänavaküsitlus: mida teete kodus üle jäänud toiduga?

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Juhan Hepner

juhan@le.ee

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Mida teete kodus üle jäänud toiduga?

Piret

Mul ei jää toitu üle. Päriselt ei jää. Sööme kõik ära. Kuna oleme kahekesi, siis tean täpselt, et teen sellise portsu, et saame selle söödud.

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Ago

Kui ausalt öelda, siis praegu üle ei jäägi. Kui jääb midagi niisugust, mis on hapuks läinud, siis läheb jäätmekonteinerisse. Võibolla

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