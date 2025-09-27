Haapsalu veekeskus tegutseb edasi

Haapsalu veekeskus, mille suhtes algatas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) möödunud nädalal järelevalvemenetluse, tegutseb edasi.

Amet algatas veekeskuses käinud Mikk-Sander Lauberti kaebuse peale menetluse kontrollimaks, kas veekeskus on nii halvas seisus, et võib olla külastajatele ohtlik.

TTJA ehitiste ohutuse ekspert Urmo Karu ütles möödunud nädalal Lääne Elule, et kuni eksperdi kaasamiseni tuleb kahjustatud konstruktsioonidega piirkonnad hoones ajutiselt sulgeda ning ohu kahtlusega atraktsioonide või ruumide kasutamine peatada. Pärast esmast eksperdi hinnangut selgub, kas ja millises ulatuses saab veekeskust ohutult kasutada.

Artikkel jätkub peale reklaami

„Koostöös omanikuga pannakse paika tegevuskava ho