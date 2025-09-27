Läänemaa peab otsima uue laulu- ja tantsupeo kuraatori

Kolmapäeval Haapsalu kultuurikeskuses peetud laulu- ja tantsupeo tänuüritusel tehti teatavaks, et enam kui kolmkümmend aastat laulu- ja tantsupeo Läänemaa kuraatori rollis olnud Marju Viitmaa paneb selle ameti maha.

Viitmaa jätkab küll Eesti rahvakultuurikeskuse Läänemaa rahvakultuurispetsialisti tööd, aga laulu- ja tantsupeo maakondliku kuraatorina jäi tänavune pidu talle viimaseks.

„Järgmine pidu on alles 2028. aastal ja seda ma tõesti enam tegema ei hakka,” ütles Viitmaa Lääne Elule.

Artikkel jätkub peale reklaami

„Teadsin ise juba varem, et teen tänavu viimast pidu, sest passi tuleb vaadata,” lisas ta.

Uut kuraatorit veel pole

Seda, kes saab kuraatorina tema mantlipärijaks, Viitmaa praeg