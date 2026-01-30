Presidendi teenetemärgi saavad viis läänlast

Kuula artiklit, 1 minutit ja 1 sekundit 0:00 / 1:1

Presidendi teenetemärgi saavad Läänemaalt Kaire Reiljan, Angela Leppik, Marju Viitmaa, Jaanus Mägi ja Siim Sukles.

Valgetähe V klassi teenetemärgi saav Kaire Reiljan on pika staažiga Lääne Elu ajakirjanik, kes oli aastatel 2021-2024 ka ajalehe peatoimetaja. Ta on ka tänavu maakonnalehes ilmunud parima uudise nominent.

Innovatsiooni kooli Innokas juht Angela Leppik saab Valgetähe V klassi teenetemärgi ettevõtlus- ja tehnoloogiahariduse edendamise eest.

Marju Viitmaa saab Valgetähe V klassi teenetemärgi rahvakultuuri edendamise eest Läänemaal, Taebla kooli direktor Jaanus Mägi saab Valgetähe IV klassi teenetemärgi koolielu edendamise eest ja Siim Sukles Valgetähe III klassi teenetemärgispordielu edendamise eest.

Lisaks neile saavad teenetemärgi Haapsalust pärit ajakirjanik Tiina Jaakson ja Haapsalust ettevõtlus- ja panganduskarjääri alustanud Ain Hanschmidt.