Haapsalu kultuurikeskuses räägiti kultuurist ja julgeolekust

Kaitseministeeriumi kaitsetööstuse ja innovatsiooni asekantsler, Haapsalust pärit Siim Sukles. Juhan Hepner

Eesti rahvamajade ühingu ja Balti kultuurikeskuste ühenduse rahvusvaheline konverents „Kultuuri jõud” võttis muude teemade seas tähelepanu alla kultuuri rolli julgeoleku vaates.

„Olen 50 aastat kultuurivaldkonnas töötanud ja tean, et kogukonnas arvatakse sageli, et kultuuri- või rahvamaja on üks peopidamise paik. Kultuur ei ole aga ainult meelelahutus. Meie ajalugu on näidanud, et kultuur: keel, laulupidu, kirjandus, teater on rahva püsimajäämise ja vabaduse kandja. Kultuur on kui kilp,” lausus konverentsil rahvamajade ühingu juhatuse liige Ülle Välimäe.

Eesti linnade ja valdade liidu tegevjuht Veikko Luhalaid ütles, et kohalikel omavalitsustel ei ole küll riigikaitselisi ülesandeid, aga kriiside teema puudutab ka neid. „Omamoodi sõda oli ju ka Covid-19. Sellele on järgnenud täiuslike tormide aeg: Ukraina sõda, Gaza sektor, Iraan, Gröönimaa. See tähendab, et midagi on siin maailmas hulluks läinud. Mida see siis tegelikult tähendab?“ rääkis ta.

Artikkel jätkub peale reklaami

„Viivi Luik on öelnud minu arust kuldsed sõnad: