Sügelised levivad hoogsalt

Läänemaa perearstide sõnul levivad sügelised varasemast rohkem ja haigus allub halvemini ravile.

„Sügelisi on väga palju,” ütles perearst Marika Laar. Tema sõnul haigestutakse perede kaupa ja on ka mitu korduvalt nakatunut, kes peavad ravikuuriga otsast alustama.

Sama kinnitas perearst Helle Saarsoo, kuid lisas, et suurem oli haigestumine augustis ja septembris, kui ilmad olid soojemad. „Palju ja perekonniti,” ütles ka Saarsoo. Ta täpsustas, et viimastel nädalatel pole tema nimistu patsientide seas nakatumisi olnud.

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Marika Laari sõnul on praegu süge