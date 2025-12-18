Viirushaigused levivad Läänemaal hoogsalt

Perearstide sõnul on grippi haigestunute hulk suurem, kui terviseameti andmed näitavad. Foto: Malle-Liisa Raigla

Eelmisel nädalal registreeriti terviseameti andmeil Läänemaal üks grippi ja neli koroonasse haigestunud inimest, kuid perearstide sõnul levib praegu gripp hoogsalt.

„Oi, hea hooga levivad,” ütles Haapsalu perearst Marika Laar. Tema sõnul on palju gripijuhtumeid ja tihti on selle haiguse tüsistus ka kopsupõletik. Covid levib pigem vähe.

„Levivad, levivad,” kinnitas ka perearst Helle Saarsoo.

Laar rääkis, et praegu on lasteaedades pidude kõrgaeg, kus koos on nii haiged kui ka veel terved, kuid juba nakkusohtlikud ja terved lapsed.

Perearst Andri Meriloo sõnul pole tema patsientidel viimastel nädalatel grippi ja koroonat diagnoositud ning teistegi viirushaigustega on olukord rahulik.

„Koolivaheaeg algab. Tavaliselt sel ajal haigused taanduvad, sest inimesed ei saa kokku,” ütles Meriloo.