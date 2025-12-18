Haapsalu veinibaar sulgeb ukse

Foto: Lemmi Kann

Haapsalu veinibaar Mulliga ja Mullita peab laupäeval lõpupeo, hoone omanikud kaaluvad selle müümist.

11 hooaega Karja tänaval tegutsenud veinibaar lõpetab selles kohas tegevuse, mistõttu müüdi sügisel maha ka üheksa suve väljas olnud terrass. „Naudin viimaseid päevi selle pinna peal,” ütles veinibaari omanik Aare Karolin.

Karolin lubas, et jätkab veinibaariga tegevust, kuid uut asukohta veel ei avaldanud. Ta ütles vaid nii palju, et jääb Haapsallu. Uue kohaga plaanib ta välja tulla kevadel.

„Lõpetada tuleb tipus olles,” ütles Karolin. Tänavu sai Mulliga ja Mullita elustiiliauhindade konkursil parima veinibaari tiitli.

Veinibaari asukohaks olnud hoone omanike esindaja Toomas Kariis ütle