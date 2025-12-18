Haapsalu raudteemuuseumi eksponaatidele ehitati aed ümber

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 6

Foto: Juhan Hepner

Haapsalu raudtee- ja sidemuuseum piirab vandaalide tõttu eksponaatidele ligipääsu: perrooni ees seisvad vedurid ja vagunid ümbritseti aiaga ning kahe veduri kohale ehitatakse telk.

Muuseumi juhataja Talis Vare sõnul tuli paarisaja meetri pikkune aed ehitada aastaid kestnud vandaalitsemise tõttu. Aia püstitamine aga vaid üks osa laiemast museaalide säilitamise projektist.

„Teine osa projektist on kahele kõige rohkem ilma ja vandaalide käes kahjustatud auruvedurile telgi pealepanek, et nad rohkem kahjustada ei saaks ja et me saaksime neid jupikaupa hakata korda tegema. Kolmas osa on kolme veduri ja vaguni katuse kordategemine,” rääkis Vare.

Veeremi katuste remondiga alustati Vare sõnul tänavu sügisel, aga selle lõpetamine lükkub kevadesse. „Nagu majal, on veduril või vagunil katus kõige kriitilisem osa. Kui sealt vihm läbi tuleb, laguneb kõik kiiresti,” lausus ta.

