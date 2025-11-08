Raudteemuuseum piirab veeremi aiaga

Haapsalu raudteemuuseum laseb jaamahoone ees rööbastel asuvad eksponaadid ümbritseda ühtse aiaga.

Raudteemuuseumi juhi Talis Vare sõnul on aia ehitamise üks põhjus sage vandaalitsemine. „Kõike ju kohe ei avasta, aga iga mõne kuu järel on midagi lõhutud. Viimati löödi üks aken sisse,” ütles ta. Praegu on osa eksponaate ajutiste aedadega ümbritsetud, osa mitte.