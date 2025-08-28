Raudteemuuseumi dresiinipargi avamine lükkus edasi

Kuula artiklit, 2 minutit ja 59 sekundit
0:00 / 2:59
Tänavu suveks plaanitud raudtee- ja sidemuuseumi dresiinipargi avamine jääb järgmisse aastasse, sest dresiinide kohandamine liikumispuudega inimestele sobivaks võtab oodatust kauem aega.
Raudtee- ja sidemuuseumil oli plaan avada tänavu suvel raudteejaama kaubaaida kõrval atraktsioon, kus külastajad saavad sõita lühikesel raudteelõigul dresiinide ehk kergete kaheteljeliste raudteesõidukitega. Dresiine peaks olema kokku neli: mootordresiin, velodresiin ja kaks käsidresiini. Paraku ei jõutud sel hooajal atraktsiooni avamiseni.
Mootordresiin tehti korda
Artikkel jätkub peale reklaami
„GoRail on mootordresiini restaureerinud ja see on Haapsallu kohale jõudnud. Oleme juba p
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam