Elustiilimaraton naaseb Haapsallu

Spordiliidu Läänela eestvedamisel peetakse pühapäeval Haapsalus seitsmeaastase pausi järel taas elustiilimaratoni.

Maraton koosneb 42st üle linna asuvast kontrollpunktist, kus ootavad maakonnas tegutsevad asutused, ettevõtted ja spordiklubid, kes tutvustavad osalejatele mõnda tegevust või jagavad neile ülesandeid. Punkte saab läbida ise valitud tempos: kõndides, joostes või rattaga.

Näiteks korvpalliklubi Haapsalu Herilased ootab kõiki staadionile vabaviskeid viskama, Haapsalu päästekomando tutvustab oma punktis tuleohutust ja elanikkonna kaitset, Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse punktis saab läbida ratastooliõpperada või katsetada pingikorvpalli ning Mard

