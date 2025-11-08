Galerii: Vormsi spordihoone avas Puuluup

Vormsilaste paarikümneaastane ootus sai reede õhtul punkti, kui ansambli Puuluup just selleks puhuks välja mõeldud laulu saatel avati saare uus spordihoone.

Enam kui miljon eurot maksma läinud spordihoone on saare viimase aja suurim investeering ja projekti algusest selle teostumiseni kulus üle kolme aasta. Uues spordihoones on täismõõmetes korvpalliväljak, seal saab mängida ka võrk- ja sulgpalli, tennist ja saalihokit. On jõusaal ja kaks saunadega riietusruumi.

Kuigi reedel lõikasid Vormsi vallavanem Triin Lepp, spordiliit Läänemaa projektijuht Ülle