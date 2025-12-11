Vormsi volikogu määras endale istungitasu

Kaie Ilves

kaie@le.ee

Kuula artiklit, 3 minutit ja 36 sekundit
0:00 / 3:36
Vormsi volikogu esimees Tanel Viks. Foto Kaire Reiljan

Pärast vallavolikogu esimehe ja vallavanema valimist otsustasid Vormsi volinikud esimese asjana määrata endale istungitasu.

Otsuse poolt oli neli koalitsioonis oleva Isamaa, vastu kolm opositsiooni volinikku (valimisliit Elujõuline Vormsi).

Enne hääletamist tegi opositsiooni liige Maris Jõgeva ettepaneku jätta tasu määramata, kuni hakatakse arutama valla eelarvet ja tekib ülevaade sellest, kas istungitasu üldse on võimalik maksta. Ett

Artikkel jätkub peale reklaami

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT