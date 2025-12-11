Vormsi volikogu määras endale istungitasu

Kuula artiklit, 3 minutit ja 36 sekundit

Pärast vallavolikogu esimehe ja vallavanema valimist otsustasid Vormsi volinikud esimese asjana määrata endale istungitasu.

Otsuse poolt oli neli koalitsioonis oleva Isamaa, vastu kolm opositsiooni volinikku (valimisliit Elujõuline Vormsi).

Enne hääletamist tegi opositsiooni liige Maris Jõgeva ettepaneku jätta tasu määramata, kuni hakatakse arutama valla eelarvet ja tekib ülevaade sellest, kas istungitasu üldse on võimalik maksta. Ett