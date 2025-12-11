Rumpo küla Epasta detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuula artiklit, 1 minutit ja 35 sekundit 0:00 / 1:35

Vormsi Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 6 alusel, et Vormsi Vallavolikogu võttis 10. oktoobri 2025. a otsusega nr 28 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Rumpo küla Epasta detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus 9686 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksusele ühe individuaalelamu ja kahe abihoone rajamine. Taotletavad kommunikatsioonid: juurdepääs, vesi, elekter, side ja äravool. Kehtiva üldplaneeringuga on vähendatud ehituskeeluvööndit rannajoonest 130 meetrit. Planeeritav hoonestusala ei jää ehituskeeluvööndisse.

Planeeringuga kavandatud tegevused eeldatavalt ei too kaasa ranna kaitse eesmärkide rikkumist.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.01.2026-16.01.2026 tööajal Vormsi vallamajas (Hullo küla, Vormsi vald, Lääne maakond, Külamaja) ja veebilehel www.vormsi.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult Vormsi Vallavalitsusele kuni 16.01.2026 aadressil Lääne maakond, Vormsi vald, Hullo küla, Külamaja, 91301 või e-postiga vv@vormsi.ee.