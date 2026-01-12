Vormsi volikogu sai aseesimehe

Kuula artiklit, 1 minutit ja 4 sekundit

Vormsi vallavolikogu valis nelja poolthäälega volikogu aseesimeheks opositsiooni esindaja Maris Jõgeva.

„Kandideerin märgina sellest, et oleme valmis võtma kaasvastutust volikogu töö ja selle korraldamise eest,” ütles Jõgeva.

Valimisliidus Eluterve Vormsi volikokku pääsenud Jõgeva poolt hääletas seitsmest volinikust neli, vastu oli üks, erapooletu samuti üks ja üks volikogu liige ei hääletanud.

Volikogu aseesimees jäi kahel esimesel istungil valimata. Esimesel korral esitas kolmeliikmeline Eluterve Vormsi esindus Jõgeva küll aseesimehe kandidaadiks, kuid toona hääletasid volikogus nelja kohaga enamust omava Isamaa saadikud tema vastu.

