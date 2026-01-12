Vormsi kultuuril on uus juht

Kristel Anija-Palm. Foto erakogu.

Vormsi valla kultuuri- ja kogukonnaspetsialistina hakkas esmaspäevast tööle Kristel Anija-Palm, kes seni töötas Harjumaa muuseumis.

„Väike saar, väike ja väga eriline kogukond,” ütles Anija-Palm, miks ta Vormsi kultuurijuhiks kandideeris. Ta et on end Vormsi kultuuritööga oma sõnul küll vähehaaval kurssi viinud, kuid esimesel tööpäeval on veel vara tulevikuplaanidest rääkida. „Hakkame otsast minema,” sõnas ta.

Folkloristi haridusega Anija-Palm töötas seni Paldiskis asuva Harjumaa muuseumi filiaali Amandus Adamsoni ateljeemuuseu