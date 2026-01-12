Lääne Elu paberleht teisipäeval, 13. jaanuaril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 41 sekundit 0:00 / 0:41

Kalurid soovivad pikemat kormoranijahi hooaega

Kalanduskogud on pöördunud kliimaministeeriumi poole, et pikendada kormorani küttimise hooaega. Ideega on päri ka jahimeeste esindajad, kuid ministeerium ja linnuvaatleja mõttega ei nõustu.

Kultuurisuve tippkuu on juuli

Tänavu suveks plaanitud Haapsalu muusikafestivalid mahuvad kõik juulikuusse, sest kaks festivali on otsustanud tänavu pausi pidada.

Sel suvel ei ole traditsiooniliselt juuni esimesel nädalavahetusel koos veinipeoga toimunud Itaalia muusika festivali ega ka mullu pärast kuueaastast pausi toimunud Rock in Haapsalut.