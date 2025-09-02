Elustiilimaratonil osales mitusada inimest

Üle seitsme aasta Läänemaal toimunud Elustiilimaraton tõi kokku üle 250 osaleja.

Tavapärasest maratonist erinevalt läbisid osalejad seekord mitte kilomeetreid, vaid 42 eri punkti, millest igaüks pakkus liikumist, teadmisi ja kogemusi Läänemaa ettevõtetelt, asutustelt, spordiklubidelt ja kogukondadelt.

Rajale mindi nii jalgsi, joostes, jalgrattal kui ka tõukerattal. Osalema tuldi üksi, pere või sõpradega ning