Haapsalu vehklejad said Põhjamaade meistrivõistlustel kaks medalit

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Oliver Laasik koos oma treeneri Helen Nelis-Naukasega. Foto: erakogu

Eelmise nädala lõpus Taanis peetud Põhjamaade meistrivõistlustel vehklemises sai Haapsalu vehkleja Oliver Laasik täiskasvanute arvestuses teise koha ning Julia Trynova U20 vanuserühmas kolmanda koha.

Vehklemistreener Helen Nelis-Naukase sõnul näitasid nii Laasik kui ka Trynova medalivõiduga lõppenud vanusegruppides veheldes uuel tasemel oskusi. Väga tiheda graafikuga võistlused ei

