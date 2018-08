Elustiilimaraton toimub viimast korda

Täna toimub Haapsalus viimane elustiilimaraton.

„Asi ei ole selles, et on kehva üritus, ei ole, on väga hea üritus, aga väga keeruline on juba teist aastat kokku saada 42 punkti, kõik tahavad joosta, aga kes mul punkte teeks,” ütles elustiilimaratoni korraldaja Ülle Lass.

Sellegipoolest on tal kõik järje peal ning 42 punktiga maraton toimub. Et elustiilimaraton edukalt lõpetada, tuleb läbida poolmaraton ehk 21 punkti. Punktides tuleb lahendada ülesandeid.

Sel aastal on uute tulijatena punktid üles seadnud Motokrossipisik, kes õpetab lapsi mootorrattaga sõitma, ning Ristilt on tulnud vibuklubi. „See pole maastikuvibu, mis Kullamaal on, vaid see, mida lastakse olümpiamängudel,” ütles Lass.

Ülejäänud punktid on paljuski sellised nagu igal aastal – on talisupluskeskus, maanteeamet, naiskodukaitse, võrkpall, jalgpall. Eelmiste aastatega võrreldes on nendes lihtsalt uued ülesanded.

Ka ei ole elustiilimaratonil mingit vanusepiirangut – kõik, kes liiguvad, on oodatud. Lass küll ütleb, et kärulaps ei saa osaleda iseseisvalt, kuid seepärast ei ole nad keelatud. „Paljud on sellised, kes on vanemal rattakorvis, kõhukotis või kärus. See ei ole keelatud, see on lausa lubatud,” ütles Lass.

Kuid maratonikaardi saavad võtta need, kes ülesanded ise läbivad.