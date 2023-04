Liikumisaastal algavad retked kõigile

Läänemaa spordiliit Läänela alustab tänavusele liikumisaastale pühendatud pühapäevaste retkedega, mille avalöögiks on sel pühapäeval Linnamäel toimuv jüriöö jooks.

Läänela tegevjuhi Ülle Lassi sõnul on kavas kokku üheksa pühapäevast retke, millest esimesed neli kevadel ja viimased viis sügisel. Kevadistest retkedest kaks on Lääne-Nigulas ja kaks Haapsalus.

Sari sai Lassi sõnul alguse Läänemaa ühisgümnaasiumi õpetaja Leelo Paju mõttest korraldada rattaretkede sari. Nii sai sari ka nimeks Liikumis(ratta)retked Läänemaal. „Eks me eelistagi, et lähemal elavad inimesed tulevad ja läbivad raja rattaga,” ütles Lass. Ta lisas, et retkedest osavõtnute vahel loositakse sarja lõpus välja jalgratas. Lassi sõnul pole aga keelatud rada läbida ka jalutades.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!