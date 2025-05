Galerii: omamoodi liikumiskonverents tõi Vormsisse kümneid inimesi

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 32

Reedel Vormsis peetud Läänemaa liikumiskonverents toimus omapärasel moel – saalis istumise ja ettekannete kuulamise asemel kulgesid osavõtjad saare ühest paigast teise, arutledes peatuspaikades liikumise ja kogukonnaks olemise üle.

Kui parvlaev Ormsö reedel kell 10.15 Rohuküla kai ääres lahkus oli reisijatesalong puupüsti inimesi täis. Mitukümmend inimest oli teel spordiiit Läänela ja SA Läänemaa korraldatud liikumiskonverentsile ”Liikuv ja terve Läänemaa: kogukonnad õue!”

Praamil juhatas vägesid Läänela tegevjuht Ülle Lass, kes tutvustas päevakava ja PEEK spordiprojekti, mille raames konverentsist osavõtjad Vormsile sõitsid. Osavõtjate hulgas oli ka regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, kes tervitussõnu lausudes ütles muuhulgas, et on Vormsiga päris hästi tuttav, sest tema vanaema on saarel sündinud-kasvanud.

Peagi võtsid aga juhtimise üle konverentsipäeva ju