Nõva sadama kruntide alghind langes

Lääne-Nigula valla volikogu otsustas määrata Nõva sadama kõrval asuvate elamumaade uueks alghinnaks 350 000 eurot, sest neid ei õnnestunud 50 000 euro võrra kallimalt müüa.

Mullu septembris otsustas volikogu Rannakülas asuvad Tiirusaba, Merekivi, Hülgenina, Rannakadaka, Kadakatuka, Männituka ja Rannakivi maaüksused müüa ühe müügiobjektina alghinnaga 400 000 eurot. Enampakkumise lõpptähtajaks 15. aprilliks ei tulnud ühtki pakkumist ning enampakkumine tunnistati nurjunuks.

Rannaküla kruntide müügi lisatingimus on, et ostja on kolme aasta jooksul kohustatud välja ehitama omal kulul tehnorajatised ja teed ning alustama ehitustöödega kahe aasta jooksul lepingu sõlmimisest.

Artikkel jätkub peale reklaami

Ühtekokku 2,5 hek