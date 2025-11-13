Nõva koolimaja tulevik selgub järgmisel aastal

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Kuula artiklit, 3 minutit ja 36 sekundit
0:00 / 3:36
Nõva koolimaja. Foto: Andra Kirna

Valimistulemuse väljakuulutamise venimine lükkab Nõva koolimaja tulevikku puudutavad otsused järgmisesse aastasse.

Nõva osavallakogu arutas kohalike valimiste eel, kuidas kasutada praegu suuresti tühjana seisvat Nõva koolimaja. Et aga teema on kogukonnale tähtis, lisab oma arvamuse ka uus osavallakogu ning lisaks korraldatakse avalik rahvakoosolek.

Paraku on üle-eestilised kaebused lükanud valimistulemuse väl

Artikkel jätkub peale reklaami

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT