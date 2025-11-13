Metsa tänav on laupäevast liiklusele avatud

Ehitaja avab laupäeval, plaanitust kaks päeva varem, Haapsalu Metsa tänava nii bussi- kui ka tavaliiklusele.

„Miks kinni hoida, kui on võimalik varem avada,” ütles tänavat ehitanud Lääne Teede projektijuht Kerot Kull.

Vaatamata sellele, et tänav liiklusele avatakse, tehakse seal veel ehitustöid ja seetõttu kehtib piirkiirus 30 km/h. Kulli sõnul on veidi jäänud teha kivitöid, samuti paigaldada liikluskorraldusvahendeid. Haljastus- ja joonimistööd jäävad kevadesse.