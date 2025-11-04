Galerii: Metsa tänaval käib asfalteerimine

Kuula artiklit, 0 minutit ja 51 sekundit
0:00 / 0:51
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 5
metsa tänav_malleliisaraigla (3)
Foto: Malle-Liisa Raigla
metsa tänav_malleliisaraigla (4)
Foto: Malle-Liisa Raigla
metsa tänav_malleliisaraigla (5)
Foto: Malle-Liisa Raigla
Artikkel jätkub peale reklaami
image_article
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Sel nädalal asfalteerib ehitusfirma Haapsalus remonditud Metsa tänavat. Teisipäeva pealelõunal p
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam