Läänela sööb koolispordiliidu välja

Sihtasutus Läänemaa võtab uuest aastast tööle inimese, kes hakkab tööle spordiliidu Läänela ruumides ja tegema koolispordiliidu tööd.

Seda, et Läänemaa koolispordi liidult ülesanded ja raha ära võetakse, pole spordiliit Läänela liidule kui ühele oma liikmele teada andnud. „Meiega ei ole räägitud, see on kõige nukram,” ütles Läänemaa koolispordi liidu juht Mati Seppi. „Tilgutavad infot täpselt nii palju, kui küsida oskame.”

Seppini jõudis septembris Eesti koolispordi liidust info, et Läänela peasekretär Ülle Lass oli sealt uurinud Läänemaa koolispordi liidu tegevuskulude kohta. Liit soovitas Lassil infot otse Seppilt küsida, kuid Seppi sõnul pole seda siiani tehtud. Septembris saatis Seppi hoopis ise Lassile kirja, kus küsis koolispordiga seotud tulevikuplaanide kohta, kuid sai vastuseks, et kõik on veel lahtine. Oktoobris uuesti küsides sai Seppi vastuseks, et Läänelal on endal võimekus võistlusi korraldada.

