Kiire internet jõuab Läänemaal vähesteni

Ligi kaheksa aastat kestnud kiire interneti väljaehitamine on võrgukaabliga ühenduse toonud vähestele Läänemaa majapidamistele.

Riigi toel ehitatud kiire internetiga on Läänemaal võimalik liituda 700 majapidamisel. Kaabliühenduseta on veel 4500 aadressi. Enim, üle 2800, on seesuguseid majapidamisi Lääne-Nigula vallas.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti eelmise aasta lõpus tehtud arvutuste järgi kulub kõigile Läänemaa majapidamistele ühenduse loomiseks üle 32 miljoni euro.

Artikkel jätkub peale reklaami

Tänavu alanud ja 2029. aastani kestva lairiba toetusmeetme viienda etapiga jaotatakse üle Eesti ühenduste loomiseks 45 miljonit eurot. Eesti on võtnud eesmärgiks tagada 2030. aastaks kõigile majapidamistele 1Gbit in